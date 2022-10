PlayStation Plus Premium ed extra di ottobre: c'è una modifica che riguarda due giochi

Sony ha svelato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre 2022, tra questi figurano anche Ultra Street Fighter 4 e Limbo per PS3, accessibili quindi solo via Cloud dagli abbonati Premium. In realtà c'è una novità.

Come segnalato da PushSquare, il post su PlayStation Blog è stato silenziosamente aggiornato e adesso riporta come Limbo e Ultra Street Fighter 4 disponibili in versione PS4 e non PS3, di fatto dunque giocabili anche senza bisogno di passare dal Cloud.

PlayStation Plus Extra e Premium ottobre 2022

GTA Vice City Definitive Edition

Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta Edizione Definitiva

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Syndicate

Assassin's Creed 3

Assassin's Creed Chronicles (China, India e Russia)

Dragon Quest Builders

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Heroes 1+2

Inside

The Medium

Naruto to Boruto Shinobi Strikers

Hohokum

PlayStation Plus Premium Giochi Classici ottobre 2022

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Limbo (PS4)

Ultra Street Fighter 4 (PS4)

Castlevania Lords Of Shadow

Everyday Shooter

Ricapitolando dunque gli abbonati potranno accedere alle versioni PlayStation 4 di Limbo e Ultra Street Fighter IV e non alle versioni PS3 dei due giochi, a differenza di quanto citato al momento dell'annuncio su PlayStation Blog. Sicuramente una bella notizia, non è chiaro se l'errata comunicazione sia frutto di un errore o se i piani di Sony siano cambiati in corsa.