PlayStation Plus Premium ed Extra, quanto valgono i giochi 'gratis' aggiunti nel 2023?

L'anno appena trascorso è stato davvero importante per il gaming: come visto dalle parti della casa di Redmond, infatti, nel 2023 sono stati aggiunti giochi su Xbox Game Pass per quasi 9 mila dollari americani, per la gioia dei fan del marchio Xbox. Ma che dire per l'ecosistema Sony, invece? Quanto valgono i giochi di PS Plus Extra e Premium?

La risposta potrebbe sorprendervi: a quasi un mese di distanza dalle stime quantitative su quanti e quali sono stati i classici "gratis" usciti su PlayStation Plus Premium nel 2023, sono sopraggiunte ulteriori analisi sul servizio di gaming on demand offerto dalla casa di Tokyo. Nello specifico, il 2023 di Sony è stato edulcorato da un totale di 205 giochi per PlayStation Plus Extra (di cui 37 mensili per il Tier Essential e 168 per quello Extra), a cui si vanno a sommare anche i 46 titoli della categoria Classic.

Alla moltitudine di giochi entrati a far parte della fila di prodotti dell'ecosistema PlayStation Plus, però, corrisponde un costo in termini monetario davvero niente male: secondo le stime, infatti, parliamo di un valore che si attesta sui 7.459,59 dollari per il PlayStation Plus Extra. Tuttavia, il totale effettivo ammonta a 8.030,13 dollari. Si tratta di un risultato alquanto positivo per i giocatori, i quali hanno avuto modo di accedere ad un'ampia vastità di esperienze videoludiche nel corso dell'anno da poco conclusosi. Cosa ne pensate dell'offerta contenutistica di PlayStation Plus? La ritenete inferiore, alla pari o superiore a quella della concorrenza? Non esitate a condividere con noi la vostra opinione.