PlayStation Plus Premium: un frenetico sparatutto arcade tra le demo di agosto

Come ormai ben saprete, una delle novità del nuovo PlayStation Plus consiste nella possibilità di provare una selezioni di giochi per un periodo di tempo limitato. Stando ad un recente post sui social, ad agosto il catalogo delle demo per gli utenti Premium accoglierà un gioco sin dal day one.

Roll7 ha pubblicato un post sui suoi canali social ufficiali per confermare che il suo Rollerdrome disporrà di una demo gratuita per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Premium. Questo significa che i giocatori avranno l'opportunità di provare il gioco prima di procedere all'acquisto, il quale potrà essere effettuato con uno sconto esclusivo per gli abbonati al servizio. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Rollerdrome è il nuovo progetto dei creatori di OlliOlli World e, a differenza del titolo a base di sakteboard, si tratta di uno sparatutto in terza persona in cui la protagonista indossa un paio di pattini a rotelle con i quali può agilmente muoversi in giro per le arene e compiere acrobazie di ogni tipo.

Al momento non conosciamo i dettagli sulla durata della versione di prova, ma è probabile che non sia particolarmente estesa per via della natura del gioco. Va inoltre segnalato che i giocatori potranno sbloccare i trofei e mantenere i progressi in caso di acquisto della versione completa.

Avete già visto l'interessante video gameplay di Rollerdrome commentato dagli sviluppatori?