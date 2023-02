PlayStation Plus Premium di gennaio 2023: ecco un altro gioco dal Platino semplicissimo

Nell'ultima ondata di titoli aggiunti al catalogo a disposizione degli abbonati a PlayStation Plus Premium troviamo anche una vecchia gloria per PS1 il cui trofeo di Platino si può sbloccare senza particolari difficoltà.

Ci stiamo riferendo a Syphon Filter 3, che è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati al tier più costoso del servizio ad abbonamento targato Sony. La versione PS4 e PS5 del gioco è stata infatti aggiornata con il supporto ai trofei e non serve molto per sbloccarli tutti. La quasi totalità degli obiettivi di gioco consiste nel completamento dei livelli facenti parte della campagna single player e solo un trofeo è slegato dalla storia: si tratta dell'achievement che chiede al giocatore di eliminare un qualsiasi avversario con un coltello e che si può completare in una qualsiasi missione.

A rendere semplicissimo il Platino di Syphon Filter 3 è la possibilità di sfruttare le funzionalità in stile emulatore che sono presenti in tutti i vecchi giochi che fanno parte del catalogo PlayStation Plus Premium. Basta premere il tasto Options per tornare indietro nel tempo ed ovviare ad errori di qualsiasi tipo. Grazie a questo trucchetto, possiamo ripetere brevi sezioni in cui abbiamo subito troppi danni oppure ritornare a pochi istanti prima di una morte, così da evitarla.

Sappiate che il gioco non permette di selezionare la difficoltà e in alcuni momenti potrebbe essere ostico per via dei comandi: in Syphon Filter 3 non si può usare il secondo stick analogico e tutto va fatto con il semplice utilizzo della levetta sinistra, che si usa sia per muoversi che per mirare di precisione. Cercate quindi di posizionarvi sempre in un luogo riparato e sporgetevi mentre siete in fase di mira per colpire i nemici: ogni volta che il mirino è collocato in corrispondenza della testa dell'avversario, apparirà una dicitura che segnala la possibilità di eseguire un headshot.

Vi ricordiamo che questo non è l'unico titolo dagli obiettivi semplici e giusto qualche settimana fa vi abbiamo parlato del facilissimo trofeo di Platino di Pinball Heroes.