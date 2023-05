PlayStation Plus Premium: i giochi PS1 e PSP di maggio supportano i Trofei

I classici del catalogo PlayStation Plus Premium di maggio 2023 supportano i Trofei sbloccabili, una bella notizia per chi ama andare a caccia di ricompense.

Questo vuol dire che Syphon Filter Logan's Shadow, Blade Dancer Lineage of Light e Persuit Force permettono di ottenere Trofei durante il gioco, così come (ovviamente) Ghostbusters The Video Game Remastered. Pursuit Force ha un totale di 31 Trofei, Blade Dancer ne ha 28 e infine Syphon Flter Longan's Shadow può contare su 23 Trofei da sbloccare.

Come sappiamo, l'aggiunta del supporto per i Trofei sui vecchi classici è completamente a discrezione degli sviluppatori, Sony offre questa possibilità come aggiunta ma non come obbligo per i giochi PS1 ripubblicati su PlayStation Plus.

Tra i giochi classici PlayStation Plus Premium con il supporto per i Trofei troviamo gli altri anche Echoshift, LocoRoco Midnight Carnival, No Heroes Allowed!, Super Stardust Portable e Syphon Filter Dark Mirror.

Tra i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di maggio 2023 troviamo Ratchet & Clank Rift Apart per PlayStation 5, Humanity (disponibile sin dal day one), Watch Dogs Legion, Dishonored 2, The Evil Within 2, Thymesia, Lake, Conan Exiles, Dishonored La Morte dell'Esterno, Wolfenstein Youngblood, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration e Shadow of the Tomb Raider.