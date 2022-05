PlayStation Plus Premium: quali giochi PS4 ci sono? Da Bloodborne a The Last Of Us

Il nuovo PlayStation Plus sarà disponibile a partire dal 23 giugno 2022 in Italia, portando in dote gli abbonamenti Premium ed Extra che offriranno l'accesso a una moltitudine di giochi disponibili gratis per gli iscritti ai servizi.

Dagli inizi della prima PlayStation fino alla più recente PS5, il catalogo di lancio è piuttosto corposo ed offre anche diverse produzioni di spessore sia tra le esclusive, sia tra le produzioni third party. Il grosso dei giochi presenti al debutto riguarda ovviamente PlayStation 4, con un'ampia scelta comprensiva non solo di titoli usciti negli ultimi anni, ma anche di prodotti considerati eccellenti. Ecco di seguito quali sono i titoli PS4 inclusi nel nuovo PlayStation Plus:

Alienation

Ashen

Assassin's Creed Valhalla

Batman Arkham Knight

Bloodborne

Celeste

Cities Skyline

Concrete Genie

Control Ultimate Edition

Days Gone

Dead Cells

Dead Nation: Apocalypse Edition

Death Stranding

Everybody's Golf

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Final Fantasy XV Royal Edition

For Honor

Ghost of Tsushima Director's Cut

God of War

Gravity Rush Remastered

Gravity Rush 2

Hollow Knight

Horizon Zero Dawn

Infamous First Light

Infamous Second Son

Knack

LittleBigPlanet 3

LocoRoco Remastered

LocoRoco 2 Remastered

Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Matterfall

MediEvil

Mortal Kombat 11

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4

NBA 2K22

Outer Wilds

Patapon Remastered

Patapon 2 Remastered

Red Dead Redemption 2

Resident Evil

Resogun

Shadow of the Colossus

SoulCalibur VI

South Park: Scontri Di-Retti

Tearaway Unfolded

The Artful Escape

The Crew 2

The Division

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

The Last of Us Left Behind

Until Dawn

Uncharted The Nathan Drake Collection

Uncharted 4 Fine di un Ladro

Uncharted L'Eredità Perduta

WipeOut Omega Collection

Una selezione piuttosto ampia per iniziare, senza dimenticare che Sony ha promesso nuovi giochi ogni due settimane per PlayStation Plus Premium ed Extra. In attesa di scoprire quali titoli verranno aggiunti in futuro, ecco anche quali giochi PS3 ci sono nel nuovo PlayStation Plus.