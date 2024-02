PlayStation Plus Premium, ecco un nuovo gioco gratis da provare: pronti ad avere paura?

Mentre Sony continua ad espandere il catalogo dei giochi gratis con Playstation Plus grazie ai nuovi titoli di febbraio con Foamstars ma non solo, il servizio di gaming on demand ideato dalla casa di Tokyo ha davvero tanto da offrire sotto il versante ludico ai fan. PlayStation Plus Premium continua ad accogliere nuovi giochi gratis da provare.

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la notizia dell'arrivo della versione di prova di Marvel's Spider-Man 2 sul PlayStation Plus Premium, ma il tier più altro del catalogo a pagamento di Sony ha molto altro da offrire: PS Plus ha un nuovo titolo da provare gratuitamente in elenco. Siete pronti a vivere un'avventura all'insegna dell'horror? In modo del tutto inaspettato, il servizio targato PlayStation ha accolto a braccia aperte una versione di prova dedicata ad uno dei progetti che più ha catturato l'interesse dei giocatori nel 2023. È ora di risolvere una serie di casi connessi ad una "scia di omicidi rituali" che minaccia la comunità di Bright Falls.

Alan Wake 2 è giocabile gratuitamente per 3 ore per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Premium. Siete interessati a prendere parte ad una delle avventure story-driven che più ha entusiasmato il pubblico e la critica nell'arco dell'anno appena conclusosi? In tal caso, potete procedere con l'inizio di questo viaggio creato ad hoc per chi possiede una sottoscrizione al tier più alto del PS Plus già da ora.