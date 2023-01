PlayStation Plus Premium: non solo The Last of Us Part I, arrivano altre due prove gratis

Oltre ad un catalogo di classici risalenti alle prime generazioni di PlayStation e alla possibilità di fruire del gaming via cloud, PlayStation Plus Premium - il piano più costoso del servizio in abbonamento di Sony - offre ai suoi iscritti anche le versioni di prova di una serie di videogiochi a pagamento.

La selezione delle versioni di prova viene costantemente aggiornata e arricchita, come accaduto in questi giorni con l'aggiunta di tre nuovi titoli testabili dagli abbonati a PlayStation Plus Premium. Il primo lo abbiamo già conosciuto nel corso del weekend: si tratta di The Last of Us Part I per PS5, giocabile senza alcun costo aggiuntivo per un massimo di due ore per celebrare il debutto della serie TV di The Last of Us marchiata HBO. Gli altri due sono Gotham Knights per PlayStation 5, action RPG con la Bat-Famiglia giocabile per un'ora, e Nickelodeon Kar Racers 3, gioco di kart con gli stravaganti personaggi di Nickelodeon testabile per un totale di due ore. Tutti e tre sono giochi abbastanza recenti, essendo stati lanciati sul mercato a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre del 2022.

PlayStation Plus Premium | Le nuove versioni di prova dei giochi

A proposito di PlayStation Plus Premium, segnaliamo che da ieri 17 gennaio gli abbonati al servizio possono giocare a tre nuovi classici per PlayStation 1 , ossia, Hot Shots Golf 2 e Star Wars Demolition. Il catalogo di Extra si è invece arricchito con nove nuovi giochi, tra i quali spiccano Devil May Cry 5: Special Edition, Back 4 Blood, Dragon Ball FighterZ e Just Cause 4 Reloaded.