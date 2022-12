PlayStation Plus Premium: da oggi è possibile provare tre nuovi giochi completi

A partire da questo mese PlayStation Plus Premium, il piano più costoso del servizio in sottoscrizione di casa PlayStation, è ancora più appetitoso grazie all'aggiunta delle versioni di prova di altri tre giochi. Curiosi di scoprire quali sono? Continuate sa leggere!

Se siete abbonati a PlayStation Plus Premium, a partire da questo mese potete provare le versioni complete di:

Ghostwire Tokyo : attualmente disponibile in esclusiva console su PlayStation 5, è un gioco d'azione e avventura in prima persona sviluppato da Tango Gameworks. In una Tokyo stravolta da una presenza sovrannaturale evocata da un pericoloso occultista, potrete scatenerete una combinazione di poteri elementali potenziabili e abilità di caccia-fantasmi;

: attualmente disponibile in esclusiva console su PlayStation 5, è un gioco d'azione e avventura in prima persona sviluppato da Tango Gameworks. In una Tokyo stravolta da una presenza sovrannaturale evocata da un pericoloso occultista, potrete scatenerete una combinazione di poteri elementali potenziabili e abilità di caccia-fantasmi; LEGO Star Wars: The Skywalker Saga : il gioco di LEGO Star Wars definitivo offre la possibilità di vivere gli eventi di tutti e nove i film principali della saga di Guerre Stellari. Conta più di trecento personaggi giocabili, centinaia di veicoli e ventitré pianeti da esplorare, impreziositi da un nuovo sistema di combo e la solita, irresistibile ironia LEGO;

: il gioco di LEGO Star Wars definitivo offre la possibilità di vivere gli eventi di tutti e nove i film principali della saga di Guerre Stellari. Conta più di trecento personaggi giocabili, centinaia di veicoli e ventitré pianeti da esplorare, impreziositi da un nuovo sistema di combo e la solita, irresistibile ironia LEGO; Sniper Elite 5: nel quinto capitolo della longeva saga di Rebellion, il tiratore scelto Karl Fairburne è chiamato ad infiltrarsi nella Francia del 1944 per portare allo scoperto il Progetto Kraken. Le azioni di cecchinaggio in terza persona sono impreziosite da una telecamera uccisione ancor più macabra e realistica, mentre le mappe sono abbellite dall'impiego della fotogrammetria.

Tutti e tre i giochi possono essere provati per un tempo massimo di un'ora. I progressi compiuti e i trofei sbloccati verranno mantenuti in caso di acquisto delle versioni complete. PlayStation Plus Premium, ricordiamo, costa 16,99 euro al mese, 49,99 euro al trimestre oppure 119,99 euro all'anno. Rispetto agli altri piani, include anche lo streaming nel cloud, un catalogo di classici e, appunto, le versioni complete di alcuni giochi selezionati.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che i nuovi giochi mensili gratis per tutti i piani di PlayStation Plus verranno messi a disposizione martedì 6 dicembre, mentre l'annuncio dei nuovi giochi per Extra e Premium è atteso per il 13 dicembre.