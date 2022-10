PlayStation Plus Premium adesso vi permette di provare Dying Light 2 per PS5 e PS4

Oltre al catalogo dei classici e al gaming in streaming, PlayStation Plus Premium - il piano più costoso del rinnovato servizio in abbonamento di Sony - offre in aggiunta anche le versioni di prova di alcuni giochi selezionati, tra i quali è adesso compreso anche Dying Light 2 per PS4 e PlayStation 5.

Sony e Techland allietano il weekend di tutti gli abbonati a PlayStation Plus Premium con una nuova versione di prova di Dying Light 2 della durata di ben tre ore, un tempo più che sufficiente per godersi le fasi iniziali del gioco, apprendere le basi del gameplay e muovere i primi passi a Villedor, anche nota come "La Città". Come già succede con le altre versioni di prova di PlayStation Plus Premium, anche in questo caso potrete mantenere i progressi e i trofei conseguiti se deciderete di acquistare il gioco completo. Potete avviare la prova direttamente dalle vostre console oppure, se vi torna più comodo, dirigendovi sulla versione web del PlayStation Store.

Se volete saperne di più sul gioco, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Dying Light 2. Per quanto riguarda PlayStation Extra e Premium, siamo ancora in attesa dell'annuncio dei nuovi giochi di ottobre, che secondo quanto è possibile leggere nel canale Discord ufficiale di PlayStation Italia dovrebbe avvenire mercoledì prossimo (12 ottobre).