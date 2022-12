PlayStation Plus Premium: pochi classici PS1 in catalogo, i giocatori si lamentano

Sono passati appena sei mesi da quando Sony ha rinnovato PlayStation Plus aggiungendo i livelli Premium ed Extra al profilo base (rinominato Essentials). PlayStation Plus Premium in particolare è da qualche tempo al centro di varie critiche per la scarsità della proposta legata ai giochi classici del catalogo PS1 e PS2.

In particolare Metro UK fa notare come negli ultimi sei mesi, oltre ai giochi di lancio, siano stati aggiunti solamente una manciata di giochi per la prima PlayStation, tra cui Syphon Filter 2 a settembre e più recentemente Toy Story 2 Buzz Lightyear to the Rescue e Oddworld Abe's Exoddus. Questi si aggiungono ad una lista di giochi per la console 32-bit che include tra gli altri Ape Escape, Mr. Driller, Wild Arms, Worms Armageddon e Oddworld Abe's Oddysee.

Giochi PS1 su PlayStation Plus Premium

Ape Escape Hot Shots Golf I.Q Intelligent Qube Jumping Flash! Mr. Driller Oddworld Abe's Oddysee Oddworld Abe's Exoddus Resident Evil Director's Cut Syphon Filter Syphon Filter 2 Tekken 2 Toy Story 2 Buzz Lightyear to the Rescue! Wild Arms Worms Armageddon Worms World Party

In totale sono 15 i giochi della prima PlayStation giocabili tramite l'abbonamento Premium, una selezione di titoli che oltretutto non rappresenta appieno il vasto catalogo di PS1, con mancanze esemplari come Tekken 3, Metal Gear Solid, Ridge Racer 4, Castlevania Symphony of the Night, Gran Turismo, Crash Bandicoot, Spyro The Dragon, PaRappa The Rapper, Silent Hill, Final Fantasy VII, Resident Evil 2, Tomb Raider, Soul Reaver Legacy of Kain, Tombi, Tony Hawk's Pro Skater, WipEout 2097 e altri titoli che hanno segnato la storia della console grigia.

E voi cosa ne pensate? Sony dovrebbe valorizzare di più il catalogo della prima PlayStation o preferite che nella libreria PlayStation Premium ci siano più giochi per PS2 e PSP?