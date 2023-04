PlayStation Plus Premium: adesso è possibile provare un nuovo gioco

Sony continua ad accrescere la selezione delle versioni di prova dei giochi per gli abbonati a PlayStation Plus Premium, il piano più costoso del servizio che include anche i classici PlayStation e il gaming in streaming. A partire da oggi 24 aprile è possibile testare un altro titolo. Curiosi di scoprire di quale si tratta? Continuate a leggere!

La selezione delle versioni di prova dei giochi per PlayStation Plus Premium si è appena espansa accogliendo Cult of the Lamb. Annoverato tra le più belle sorprese del 2022, il titolo sviluppato da Massive Monster può essere testato da tutti gli abbonati su PlayStation 4 e PS5 per un massimo di un'ora, andandosi quindi ad unire a stretto giro ad MLB The Show 23, disponibile in prova per 3 ore da circa una settimana.

Per chi non lo sapesse, Cult of the Lamb è un irriverente e sacrilego dungeon crawler roguelite che ha per protagonista un agnellino posseduto, il cui compito è quello di creare una setta in nome del suo misterioso salvatore, che l'ha strappato ad una morte certa. Prendendo ispirazione da giochi come Hades, Animal Crossing e The Binding of Isaac, mescola brillantemente combattimenti roguelite ed elementi gestionali dando vita ad un gameplay loop sempre stimolante.

Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Cult of the Lamb, prima però vogliamo ricordarvi che è già stato annunciato il primo dei giochi di maggio per PlayStation Plus Extra e Premium e che è disponibile una ricompensa gratis per Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0.