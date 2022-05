PlayStation Plus Premium: è possibile trasferire Trofei e salvataggi dalle demo?

Le demo sembrano essere uno dei punti di forza di PlayStation Plus Premium, al momento sono disponibili le versioni di prova di giochi come Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077, Tiny Tina's Wonderlands e WWE 2K22. Ma si possono trasferire Trofei e salvataggi dalle demo ai giochi completi?

La risposta a questa domanda è sì, Sony ha confermato che "i Trofei guadagnati nella versione di prova del gioco PlayStation Plus Premium/Deluxe rimarranno sul tuo profilo PSN" sia che decidiate o meno di acquistare la versione completa, in quest'ultimo caso quindi riprenderete dal punto esatto raggiunto nella demo con i Trofei sbloccati fino a quel momento regolarmente aggiunti al profilo.



Per quanto riguarda la possibilità di trasferire i salvataggi tra PS4 e PS5, anche in questo caso Sony chiarisce che "i dati verranno salvati sulla console PS4 o PS5, a seconda di dove stai giocando. Puoi caricare manualmente i tuoi dati di gioco nella memoria di archiviazione nel Cloud di PlayStation Plus e scaricarli su una console PS4 o PS5."



Se invece disponete di un abbonamento PlayStation Plus Premium e state giocando in streaming, i dati "verranno automaticamente salvati nella memoria di archiviazione di PlayStation Plus e potrai riprendere e giocare in streaming da un altro dispositivo senza eseguire ulteriori operazioni." A questo proposito, ecco cosa cambia tra i giochi scaricati e quelli in streaming. Ricordatevi anche che i DLC non sono supportati nei giochi PS3 questi ultimi sono giocabili solo in streaming via Cloud.