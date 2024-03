PlayStation Plus Premium: presto saranno aggiunti giochi Rockstar e Konami?

È recente l'ipotesi che PS5 possa ricevere un emulatore di PS2, questo per via delle dichiarazioni di Implicit Conversions, compagnia che ha stretto una proficua collaborazione con Sony e che si è già specializzata in porting di giochi originariamente pubblicati su PS One e PSP.

Facendo visita al profilo LinkedIn di Implicit Conversions, gli utenti reddit hanno preso in esame un elenco di editori con cui la compagnia ha collaborato negli ultimi anni. Scorrendo i nomi sono balzati all'occhio alcuni publisher con cui l'azienda sembra aver stretto dei rapporti lavorativi, ma di cui non abbiamo ancora avuto notizie in via ufficiale.

I nomi sono quelli di Rockstar Games, Konami e Cyan, e sono sicuramente i primi due i publisher che più hanno fatto drizzare le antenne ai fan. Considerando che Rockstar e Konami hanno prodotto un gran numero di amati classici pubblicati su PS1, PS2 e PSP, molti dei quali pubblicati come esclusive PlayStation, risulta comprensibile che diversi utenti stanno riponendo le loro speranze nell'arrivo su PlayStation Plus Premium di titoli del calibro di Grand Theft Auto: Chinatown Wars, Manhunt e i giochi originali di Silent Hill. Al momento, comunque, si tratta si semplici speculazioni, ed al momento non possiamo fare altro che rimanere in speranzosa attesa di novità.

Buone nuove potrebbero già arrivare oggi, considerando che è atteso l'annuncio dei giochi PlayStation Plus di marzo 2024.

