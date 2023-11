PlayStation Plus Premium: presto due nuovi giochi in prova gratis, uno è una vera bomba

Il solito PlayStation Game Size ci informa che presto verranno aggiunte al catalogo PlayStation Plus Premium due nuove prove gratis per altrettanti giochi piuttosto recenti, uno dei quali candidato al premio Game of the Year. Mica male!

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali ma secondo il profilo indicato presto gli abbonati Plus potranno giocare con le versioni di prova di The Lords of the Rings Gollum e Baldur's Gate 3.

Il gioco di Gollum può essere giocato per 60 minuiti mentre nel caso del GDR di Larian si parla di una prova di tre ore con la possibilità di mantenere i salvataggi della demo qualora si decida di acquistare il gioco completo. Due poli opposti: Baldur's Gate 3 è uno dei migliori giochi dell'anno, al contrario Gollum è stato bocciato da pubblico e critica, classificato come uno dei peggiori giochi usciti negli ultimi dodici mesi.

Giochi PS Plus Extra e Premium novembre 2023

Teardown PS5 14.59 GB

Dragon's Dogma Dark Arisen PS4 10.01 GB

Mobile Suit Gundam Extreme vs. Maxi Boost On PS4 8.94 GB

Dead Island Riptide Definitive Edition PS4 7.59 GB

Superliminal PS4, PS5 3.24 GB

Eiyuden Chronicle Rising PS4, PS5 5,59 GB

Nobunaga's Ambition Taishi PS4 7,21 G

Alternate Jake Hunter Daedalus The Awakening of Golden Jazz PS4 4,12 GB

River City Melee Mach!! PS4 2,4 GB

Nuovi giochi PlayStation Plus Premium

Grandia PS4, PS5 580 MB

Jet Moto PS4, PS5 380 MB

Up PS4, PS5 780 MB

Klonoa Phantasy Reverie Series PS4 e PS5 3,98 GB

PaRappa The Rapper 2 PS4 1,4 GB

I nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di novembre 2023 sono disponibili per il download da martedì 21 novembre con la sola eccezione di Teardown, pubblicato la scorsa settimana. Ricordiamo che le prove gratis dei giochi completi a tempo sono una esclusiva per gli abbonati Premium.