PlayStation Plus Premium, problemi in USA: c'è chi non riesce a giocare a Syphon Filter

La rivoluzione di PlayStation Plus è cominciata anche negli USA: da qualche giorno i videogiocatori d'oltreoceano hanno l'opportunità di iscriversi ai nuovi piani d'abbonamento Extra e Premium, che sono andati ad affiancare il tier storico, opportunamente rinominato Essential.

Purtroppo, sembra che il nuovo PlayStation Plus soffra di qualche problema di gioventù. Stando alle segnalazioni reperibili su ResetEra, Reddit e Twitter, alcuni utenti ben precisi non riescono a scaricare e giocare Syphon Filter su PlayStation 4 e PS5. Cosa sta succedendo? Chi è interessato dalla problematica? Facciamo il punto della situazione.

Nell'ormai lontano 2015, Sony ha regalato agli abbonati PlayStation Plus su PS3 e PS Vita il classico PS1 Syphon Filter. Gli utenti che all'epoca hanno riscattato la promozione e che oggi si sono abbonati a Premium non possono scaricare il gioco su PS4 e PS5 a causa dell'errore "WS-43691-3". Gli stessi giocatori sono anche impossibilitati ad acquistarlo al prezzo pieno di 9,99 dollari, dal momento che quando ci provano ricevono il messaggio "Non puoi acquistare il gioco al momento". Come se non bastasse, la vecchia versione di Syphon Filter non compare più nella lista dei download su PS3 e PS Vita: attualmente gli unici a poterlo avviare sono coloro che ce l'hanno ancora installato sulle vecchie console di Sony.

Sony non si è ancora espressa sulla questione, ma è probabile che si sia verificato un conflitto tra le licenze delle differenti versioni di Syphon Filter. Gli utenti interessati dalla problematica sono in attesa di un intervento da parte della compagnia giapponese. Ricordiamo che il nuovo PlayStation Plus debutterà da noi il prossimo 23 giugno.