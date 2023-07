PlayStation Plus Premium, al via la nuova prova gratis: di che gioco si tratta?

Mentre l'utenza PlayStation pone la sua attenzione ai giochi Essential di agosto annunciati per PlayStation Plus, tra cui sono presenti nomi di alto spessore come quello di Dreams, la sezione delle prove gratuite di PlayStation Plus Premium continua ad essere espansa con grandi aggiunte: nel dettaglio, è stata inserita un'importante avventura.

Dopo aver svelato la prima ricompensa gratis di agosto 2023 per PlayStation Plus, è tempo di scoprire qual è il titolo giocabile gratuitamente tramite la prova resa disponibile per chi possiede una sottoscrizione al tier più alto dell'abbonamento ai servizi ideati da Sony. Siete pronti ad una "nuova" esperienza open world? The Witcher 3 entra a far parte dei prodotti in prova gratuita!

Come segnalato anche dall'account Twitter di PlayStation Game Size, The Witcher 3 sarà giocabile per un totale di quattro ore. Si tratta di un tempo alquanto irrisorio, soprattutto a fronte della vastità del progetto ideato da CD Projekt Red. Ciò nonostante, essa rimane per molti un'occasione per immergersi per la prima volta nell'avventura GDR pubblicata nel 2015. The Witcher 3 è definita da una discreta percentuale di utenza di tutto il mondo come una delle esperienze videoludiche che più incarnano al meglio il concetto di "open world". Anche voi la pensate così, oppure non avete mai provato il gioco e siete curiosi di scoprire ciò che ha da offrire grazie a questa prova gratuita? Non esitate a farcelo sapere qui sotto nei commenti.