PlayStation Plus Premium: rivelati i due nuovi giochi in prova gratuita di aprile

Poco dopo aver scoperto il primo gioco di aprile per gli abbonati a PlayStation Plus Extra, ecco che vengono rivelati i due nuovi titoli che i giocatori in possesso di un abbonamento a PlayStation Plus Premium potranno provare gratuitamente a partire da questo mese.

Come ci viene confermato dal cinguettio del sempre puntuale PlayStation Game Size, i contenuti offerti da PlayStation Plus Premium si arricchiscono ulteriormente ad aprile con l'arrivo delle prove gratuite di Dakar Desert Rally e Persona 5 Tactica. Entrambi i giochi potranno essere provati con mano per un totale di due ore di gameplay. Non trattandosi di demo ma di un accesso limitato alle esperienze complete, ogni progresso che raggiungerete durante la vostra prova potrà essere mantenuto se deciderete di acquistare i giochi in questione.

Prodotto da Saber Interactive, Dakar Desert Rally cattura l'autentica velocità e l'emozione della gara di rally della Amaury Sport Organisation, la più grande del pianeta, con una vasta gamma di veicoli autorizzati dai migliori produttori del mondo, tra cui moto, auto, camion, quad e SSV.

Persona 5 Tactica è invece uno spin-off dell'apprezzata serie Atlus, che come il nome suggerisce pone l'accento sulla componente strategica delle bettaglia. Durante l'esperienza prenderete parte ad una nuovissima storia, ed assisterete al ritorno di personaggi amatissimi dai fan, nuovi alleati e nemici. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Persona 5 Tactica.

