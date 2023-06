PlayStation Plus Premium, è ora di scagliare magie con la prova gratis di Hogwarts Legacy

Mentre i possessori di PlayStation Plus Extra e Premium attendono l'annuncio dei nuovi giochi di giugno, dalle pagine del PlayStation Store giunge una notizia come un fulmine a ciel sereno: i fan di Harry Potter abbonati al tier più elevato del servizio in abbonamento targato PlayStation avranno modo di provare gratuitamente una grande avventura.

Hogwarts Legacy ha da poco ricevuto una demo per i possessori di PS Plus Premium, resa disponibile sia per il gioco nella sua versione PS5 che per quella PS4. Si tratta di un'iniziativa ben conosciuta dagli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento al servizio di gaming on demand del colosso videoludico giapponese. Tuttavia, il recente avvio delle offerte per gli abbonamenti a PlayStation Plus in occasione dei Days of Play 2023 rappresenta un'ottima occasione per approfittare di questa nuova prova gratuita, qualora non si avesse avuto ancora modo di giocare l'ultima produzione targata Avalanche Software e Warner Bros. Gaming.

Tale versione di Hogwarts Legacy sarà disponibile per un totale di 0.75 ore: in altre parole, i giocatori che vorranno approcciarsi alla re-interpretazione videoludica di Hogwarts e dintorni potranno farlo senza costi aggiuntivi per quarantacinque minuti. Si tratta di un quantitativo di tempo tutt'altro che sufficiente per proseguire parecchio con l'avventura. Tuttavia, la demo disponibile per gli abbonati a PS Plus Premium potrebbe aiutare nell'eventuale decisione di procedere con l'acquisto del gioco. Siete interessati alla prova di Hogwarts Legacy? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.