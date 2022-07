PlayStation Plus Premium: lo Store svela l'arrivo di un nuovo classico PSP

Sono passate più di due settimane dalla rivoluzione di PlayStation Plus e adesso la comunità degli abbonati è in trepidante attesa dell'annuncio dei nuovi giochi per i piani Extra e Premium, che dovrebbe avvenire a metà luglio.

Dopo il leak di questa mattina, che potrebbe aver svelato i nuovi giochi PS4 e PS5 per gli abbonati Extra e Premium, dalla rete ci giunge un'ulteriore anticipazione per i soli iscritti a Premium. Spulciando tra le pieghe del PlayStation Store, i giocatori hanno scoperto la nuova scheda di LocoRoco Midnight Carnival, un classico dell'era PSP presumibilmente in arrivo nel catalogo come parte dell'aggiornamento di luglio. Sony, precisiamo, non ha ancora effettuato un annuncio vero e proprio, ma il tempismo con il quale è apparsa la pagina del prodotto appare come una mezza conferma.

Dopo la scoperta, la scheda è stata rimossa, tuttavia i nostri colleghi di PushSquare hanno scattato uno screenshot come prova. La descrizione parla di un gioco emulato per PS4 e PS5 (esattamente come il già disponibile Echochrome) con funzionalità di "up-rendering, riavvolgimento, salvataggio rapido e filtri personalizzati". Trattandosi di un classico, verrà messo a disposizione dei soli abbonati Premium.

In attesa della conferma da parte di Sony, vi ricordiamo che LocoRoco Midnight Carnival è un platform sviluppato da Japan Studio e pubblicato su PSP nel 2009. Concepito come uno spin-off della serie, prosegue la storia dopo LocoRoco 2.