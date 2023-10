PlayStation Plus Premium: lo Streaming nel Cloud è disponibile anche su PC?

Dopo l'aumento di prezzi che ha interessato tutti i piani di PlayStation Plus a inizio settembre, Sony ha annunciato una nuova funzionalità indirizzata a tutti gli abbonati Premium, ovvero lo Streaming nel Cloud dei giochi PS5: su quali dispositivi funziona?.

Su quali piattaforme è disponibile lo Streaming nel Cloud dei giochi PS5?

Lo Streaming nel Cloud dei giochi PS5 sarà disponibile per tutti gli abbonati PlayStation Plus Premium in Europa a partire dal 23 ottobre 2023, senza ulteriori costi aggiuntivi. Se siete arrivati fino a questa FAQ, in ogni caso, è perché siete curiosi di sapere su quali dispositivi potrete usufruire di questa nuova opportunità e se il PC è inclusa tra esse. Ebbene, almeno all'inizio non avrete alternative, poiché al lancio lo Streaming nel Cloud dei giochi PS5 sarà disponibile solo su PS5. Avete letto bene, il PC non risulta essere tra le piattaforme supportate al lancio del 23 ottobre.

Gli iscritti a PlayStation Plus Premium potranno giocare via cloud su PS5 ai titoli digitali PS5 supportati nel catalogo di PlayStation Plus e alle Versioni di prova dei giochi, così come ai titoli supportati presenti nella raccolta di giochi PS5 di proprietà. Tra i giochi già supportati figurano Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 e Saints Row IV.

C'è qualche possibilità che lo Streaming nel Cloud dei giochi PS5 arrivi anche su PC?

Fermo restando che non c'è alcuna certezza, ci sono senz'altro buone probabilità che lo Streaming nel Cloud dei giochi PS5 possa arrivare anche su PC. È impossibile prevedere le tempistiche, tuttavia è stata la stessa Sony a specificare, nel post dell'annuncio, che tutto ciò sarà valido "all'inizio", lasciando dunque uno spiraglio per sviluppi futuri.

D'altronde, come chiaramente specificato sul sito ufficiale, gli abbonati PlayStation Plus Premium su PC possono già usufruire dello "streaming di un'ampia gamma di giochi per PS4 dal Catalogo giochi e a centinaia di giochi per PS3, PS2 e altri dal Catalogo dei classici", dunque l'aggiunta dei giochi PS5, seppur non ancora confermata, potrebbe non essere poi tanto impossibile.