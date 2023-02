PlayStation Plus Premium: ci sono tanti giochi leakati non ancora usciti, come Dino Crisis

Syphon Filter Dark Mirror è solo l'ultimo gioco leakato per PlayStation Plus Premium, nei mesi scorsi altri titoli sono stati indirettamente confermati tramite leak o classificazioni. E ce ne sono davvero tanti...

Dino Crisis è forse l'esempio più lampante, leakato due volte dalla stessa Sony insieme a Soulcalibur Broken Destiny, di entrambi però si sono persi le tracce. Lo stesso vale per Star Wars Battlefront 2 per PSP comparso su PlayStation Store e poi rimosso, medesimo destino per Disgaea Afternoon of Darkness che ha fatto brevemente una comparsa su PlayStation Store giapponese prima di venire eliminato.

Oltre al già citato Syphon Filter Dark Mirror, anche Logan's Shadow era stato valutato nel 2022, così come Resistance Retribution per PSP, più volte dato in arrivo su PlayStation Plus Premium. Questi titoli potrebbero arrivare nel corso del 2023 per gli abbonati PlayStation Plus Premium, l'ultimo livello di abbonamento PS Plus ospita una serie di classici PS1 e PSP ma ad oggi sono pochissimi i giochi PS1 disponibili, tra cui Tekken 2, Ape Escape, Oddworld Abe's Odyssey, Hot Shots Golf, Mr. Driller e Resident Evil Director's Cut.