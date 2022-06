PlayStation Plus Premium: negli USA i classici PS1 girano a 60Hz

Sin dal lancio della nuova versione del servizio in Asia, il PlayStion Plus di Sony ha offerto agli abbonati al tier Premium una selezione di classici PlayStation One e PlayStation Portable in versione PAL a 50Hz.

Da oggi, il servizio è disponibile anche negli Stati Uniti, e stando alle prime segnalazioni raccolte da Video Games Chronicles sembra proprio che i titoli girino qui a 60Hz. Il motivo è che i software sono stati distribuiti nella loro versione NTSC, corrispondente a quella che originariamente è stata pubblicata da Sony in questa regione. Cosa accadrà invece in Europa?



Nei paesi europei i titoli PS1 sono stati distribuiti in versione PAL, dunque è possibile che nella raccolta offerta da PlayStation Plus Premium i giochi supportino fino ai 50Hz, come accade in Asia. Tuttavia, ad oggi non abbiamo ancora alcuna conferma ufficiale, dunque sarà bene attendere eventuali aggiornamenti da parte di Sony, o direttamente il lancio del nuovo servizio fissato per il 23 giugno per poter effettuare tutti i test del caso.

Se non l'aveste già fatto, potete consultare l'intero elenco dei giochi offerti dal nuovo PlayStation Plus negli Stati Uniti. Intanto è stato confermato che, con l'unificazione dei servizi Sony, il PlayStation Now ha perso quasi 250 giochi in America.