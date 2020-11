PlayStation Plus si prepara a PS5: sconto del 25% per il rinnovo

In vista dell'esordio di PlayStation 5, i vertici di Sony stanno incentivando il rinnovo dell'abbonamento da parte dei videogiocatori iscritti a PlayStation Plus.

A riferirlo, è la redazione di Twisted Voxel, che segnala un'e-mail che starebbe raggiungendo in queste ore gli abbonati. Con quest'ultima, si propone agli utenti il cui abbonamento sta per scadere, la possibilità di procedere a rinnovo con uno sconto del 25% sulla tariffa. La promozione sarebbe in particolare indirizzata a coloro la cui iscrizione a PlayStation Plus sarebbe in scadenza a novembre o, comunque, entro la fine del 2020.

Per procedere con il rinnovo, Sony propone un codice sconto apposito da utilizzare al momento dell'acquisto di un nuovo abbonamento PlayStation Plus. Quest'ultimo, come vincolo, deve però avere una durata pari a tre mesi oppure a un anno. L'offerta - sempre secondo quanto segnalato - è caratterizzata da una durata piuttosto contenuta, con scadenza fissata al 9 novembre. Al momento, non è chiaro quali siano i territori coinvolti dall'iniziativa: non è dunque certo che quest'ultima coinvolga anche la community italiana. Nel dubbio, tuttavia, è consigliabile controllare la propria casella di posta elettronica!



Ricordiamo che gli abbonati al servizio potranno usufruire dei giochi PlayStation Plus Collection su PS5 e che Bugsnax per PS5 sarà gratis con PS Plus a novembre.