PlayStation Plus: previsioni giochi gratis di ottobre 2021 per PS4 e PS5

Siamo arrivati a metà mese ed è come sempre tempo di guardare al futuro per capire (o almeno, cercare di capire) quali saranno i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2021 per PS4 e PS5.

Il primo candidato è Hell Let Loose, ma si tratta di una speculazione dovuta ad un probabile errore della pagina dei preordini sul PlayStation Store, c'è da dire che l'Open Beta su PlayStation 5 partirà il 16 settembre e sono in molti a considerare Hell Let Loose uno dei giochi PlayStation Plus di ottobre, non ci sono però conferme in merito ed è presto per sbilanciarsi.



In queste settimane si è parlato anche di Alan Wake Remastered gratis su PlayStation Plus, il rumor circola sin da prima dell'annuncio ufficiale e il gioco esce il 5 ottobre, proprio il giorno previsto per il debutto dei giochi Plus del prossimo mese. Attenzione però perchè per quanto suggestiva, questa non è una regola assoluta e anche a settembre si è parlato d F.I.S.T. Forged in Shadow Torch come gioco del Plus, dandolo per certo poichè la data di uscita corrispondeva con quella dell'arrivo dei giochi PS Plus, ma le cose sono andate diversamente.



Considerando poi l'imminente arrivo di Lost Judgment in Occidente si potrebbe ipotizzare proprio Judgment oppure ad un gioco della serie Yakuza tra i prossimi titoli della Instant Game Collection. Queste le nostre previsioni, a fine mese sapremo se le intuizioni si sono rivelate esatte oppure no.