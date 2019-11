PlayStation Plus: previsioni sui giochi gratis PS4 di dicembre 2019

Siamo a metà mese e inizia a salire l'hype per i giochi gratis PS4 PlayStation Plus di dicembre 2019: la lineup di novembre ha visto protagonisti Nioh e Outlast 2, dopo l'exploit di ottobre con The Last Of Us Remastered e MLB '19 The Show. Assisteremo a novità di questo tenore anche a dicembre? Proviamo a ipotizzarlo.

Dicembre è sempre un mese piuttosto atipico, i grandi publisher hanno sparato le cartucce per la stagione natalizia e tutti i grandi blockbuster di fine anno sono usciti da tempo. Potrebbe essere quindi un buon periodo per (ri)proporre giochi passati inosservati o magari grandi giochi AAA datati ma ancora oggi di grande interesse.

La serie TV The Witcher approderà su Netflix proprio a dicembre... che possa essere questa l'occasione giusta per aggiungere The Witcher 3 Wild Hunt al catalogo PS Plus? Restano valide poi anche le previsioni dei mesi scorsi con Diablo III Eternal Collection e Watch Dogs 2 in prima linea, anche se quest'ultimo appare più improbabile considerando il recente rinvio di Watch Dogs Legion alla fine del 2020. Altro probabile candidato potrebbe essere Shadow of the Tomb Raider magari per spingere la vendita dei DLC o della Definitive Edition con tutte le espansioni.

Non dimentichiamo inoltre che ci avviciniamo a Natale... e Natale significa feste in famiglia con giornate passate insieme ai fratellini, ai propri figli o ai cugini più piccoli. E cosa c'è di meglio che un bel gioco per tutta la famiglia orientato ai giovanissimi? Pensiamo a Knack 2 e Yooka-Laylee, oppure ad un party game, anche se il catalogo PS4 non è ricchissimo da questo punto di vista.

Si potrebbe pensare inoltre che Sony voglia approfittare del periodo festivo per aggiungere alla lineup un gioco PlayStation VR e in questo senso la scelta sarebbe piuttosto vasta, da Astro Bot Rescue Mission a Firewall Zero Hour. Ricordiamo che quanto riportato è solamente frutto di teorie, speculazioni e speranze, l'annuncio dei giochi PS4 PS Plus di dicembre 2019 è atteso come sempre per l'ultimo mercoledì di novembre, nell'attesa aspettiamo vogliamo conoscere i vostri desideri, lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione!