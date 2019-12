PlayStation Plus: previsioni giochi gratis PS4 di gennaio 2020

Abbiamo da poco passato la metà di dicembre e cresce l'attesa per i giochi gratis PS4 PlayStation Plus di gennaio 2020: la lineup del mese in corso proponeTitanfall 2 e Monster Energy Supercross ma cosa possiamo aspettarci con l'arrivo dell'anno nuovo? Proviamo a ipotizzarlo.

Gennaio è il mese che segna la riapertura della nuova stagione videoludica dopo qualche settimana di pausa dovuta alle tantissime uscite che solitamente segnano i mesi autunnali, dalla fine di agosto a metà novembre. Difficile fare ipotesi legate ad un filo conduttore ma possiamo provare a immaginare l'arrivo di un gioco Capcom nel catalogo PlayStation Plus, tra i tanti citiamo DmC Devil May Cry, escludendo il ben più recente Devil May Cry V. Altra previsione potrebbe riguardare l'arrivo di Dragon's Dogma Dark Arisen per PlayStation 4, ma anche in questo caso si tratta più di una speranza, non essendoci particolari appigli a cui aggrapparsi.

Abbandonando casa Capcom pensiamo ad un gioco sportivo come AO Tennis oppure un racing game del calibro di The Crew 2 di Ubisoft. Perchè non ipotizzare poi l'arrivo di un gioco First Party? Knack 2 potrebbe essere il candidato ideale ma la collana PlayStation Hits include tanti possibili candidati tra cui Gran Turismo Sport, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Uncharted L'Eredità Perduta o Horizon Zero Dawn Complete Edition, quest'ultimo recentemente scontato a meno di 15 euro sul PS Store.

Quanto riportato è solamente frutto di teorie, speculazioni e speranze, l'annuncio dei giochi PS4 PlayStation Plus gratis di gennaio 2020 è atteso per l'ultimo mercoledì del mese ma a dicembre sembra piuttosto difficile riuscire a rispettare il calendario, considerando che il giorno in questione cadrebbe proprio nel giorno di Natale, il 25 dicembre.