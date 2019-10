PlayStation Plus: previsioni sui giochi gratis PS4 di novembre 2019

Ottobre ha visto l'ingresso nella lineup PlayStation Plus di due giochi AAA targati Sony: The Last Of Us Remastered e MLB The Show '19, un mese davvero ricco e ben accolto anche dal pubblico... si proseguirà sulla stessa strada anche a novembre 2019?

E' presto per dirlo, l'annuncio dei giochi gratis PS4 di novembre è previsto per il 30 ottobre, a meno di cambiamenti dovuti magari alla Paris Games Week, tuttavia possiamo iniziare a speculare sui titoli che entreranno a far parte della Instant Game Collection. Quattro i giochi che hanno suscitato il nostro interesse, ovvero Watch Dogs 2, Star Ocean Integrity and Faithlessness, Diablo III Eternal Collection e Nioh.

Partiamo da Watch Dogs 2, il titolo Ubisoft è stato pubblicato nel novembre 2016 ed il suo debutto nel catalogo PS Plus potrebbe servire per promuovere Watch Dogs Legion, in uscita a marzo 2020. Star Ocean Integrity and Faithlessness (conosciuto anche come Star Ocean V) potrebbe invece essere una buona aggiunta per dare nuova visibilità alla serie dopo il flop commerciale del gioco in Occidente.

Da tempo si parla anche di Diablo III Eternal Collection e quale occasione migliore della BlizzCon? Blizzard ha annunciato di avere grandi annunci in programma per l'evento, che uno di questi possa riguarda l'arrivo di Diablo 3 nella Instant Game Collection di PS Plus? Infine chiudiamo con Nioh, ottimo veicolo promozionale per Nioh 2, in uscita nei primi mesi del 2020 in esclusiva (per il momento) su PS4.

Come sempre vi ricordiamo che quanto riportato sopra è solamente frutto di speculazioni, rumor e voci di corridoio assolutamente non confermate.