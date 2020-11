PlayStation Plus: previsioni e speculazioni sui giochi gratis di dicembre

Siamo arrivati a metà mese, e ci sembra il momento giusto per provare a fare qualche speculazione e previsione sui giochi in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus nel corso del prossimo mese di dicembre.

Innanzitutto, riteniamo che sia altamente improbabile vedere un nuovo gioco per PS5 entrare nella Instant Game Collection. Bugsnax, che sarà offerto a tutti gli abbonati a partire dal giorno del lancio della console fissato per il 19 novembre, rimarrà disponibile fino al 4 gennaio 2021, mentre a febbraio verrà il turno di Destruction All-Stars.

Per quanto riguarda i giochi PlayStation 4 in regalo, negli ultimi mesi abbiamo osservato un modus operandi ben preciso da parte di Sony, che sta via via recuperando giochi già inclusi nel catalogo di PlayStation Now. Lo ha fatto anche a novembre, offrendo La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto. Facendo un salto nel passato, abbiamo identificato vari giochi passati per il servizio cloud gaming e ora rimossi. Parliamo di Watch Dogs 2, Shadow of the Tomb Raider e Control. Il primo ha abbandonato definitivamente il catalogo di Now a ottobre, dopo esserci entrato nello stesso mese di Street Fighter V, uno dei giochi regalati agli abbonati PlayStation Plus nei mesi scorsi. Shadow of the Tomb Raider e Control hanno lasciato Now alla fine di agosto, e potrebbero entrare nel Plus da un momento all'altro. Puntiamo molto sulla terza avventura delle origini di Lara Croft, che ha ormai fatto il suo corso sul mercato, essendo stata lanciata nel 2018. Ci sentiamo di includere tra i probabili anche LEGO Worlds e Hello Neighbor.

E voi, cosa ne pensate? Secondo voi quali giochi verranno inclusi nel PlayStation Plus a dicembre? Ricordiamo che l'annuncio avverrà mercoledì 2 dicembre.