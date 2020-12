PlayStation Plus: previsioni e speculazioni sui giochi gratis di gennaio 2021

Non ci arrendiamo! Mentre ci avviciniamo al giro di boa del mese di dicembre, abbiamo ben pensato di fare qualche speculazione sui giochi in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus all'inizio del prossimo anno.

Il modus operandi di Sony negli ultimi mesi è abbastanza chiaro: nel comporre la sua Instant Game Collection la compagnia giapponese sta recuperando mese dopo mese giochi già inclusi nel catalogo di PlayStation Now in passato. Lo ha fatto a novembre, offrendo La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto, e pure a dicembre con Just Cause 4. Per questo motivo non ci stupiremmo affatto se venisse regalato Control, ultimo grande gioco di Remedy: il titolo ha già ricevuto tutti i suoi DLC, ha lasciato PlayStation Now alla fine di agosto e questo mese è persino entrato a far parte di Xbox Game Pass. Il salto nella Instant Game Collection non ci sembra impossibile... Riteniamo inoltre che sia giunto il momento giusto per regalare Uncharted: L'Eredità Perduta e completare finalmente la saga di Naughty Dog, dal momento che tutti i precedenti capitoli sono già stati inclusi nel PlayStation Plus. L'avventura di Chloe e Nadine ha abbandonato il Now lo scorso aprile e non è nemmeno inclusa della PlayStation Plus Collection per PS5 come Uncharted 4.

Tra gli altri giochi papabili includiamo anche Shadow of the Tomb Raider e LEGO Worlds, mentre è molto più difficile riuscire a fare delle previsioni per il gioco PS5 con i pochi elementi a nostra disposizione. Sappiamo per certo solamente che Bugsnax e Worms Rumble lasceranno la selezione il 4 gennaio, e che a febbraio arriverà Destruction All-Stars. Lo scopriremo il 30 dicembre, giorno in cui verranno annunciati i giochi PlayStation Plus di gennaio.