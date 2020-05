PlayStation Plus: previsioni e speculazioni sui giochi gratis di giugno

Sono trascorsi pochissimi giorni da quando sono stati messi a disposizione i giochi PlayStation Plus gratis di maggio 2020, ovvero Cities Skylines e Farming Simulator 19, eppure qualcuno sta già pensando al futuro.

Con largo anticipo sul prossimo mese, la redazione di PSU.com ha già provato a fare delle previsioni sui giochi gratis di giugno per PS4. Secondo i nostri colleghi, a guidare la futura selezione di Sony potrebbe esserci Gravity Rush 2, una delle esclusive più sottovalutate della casa, caratterizzata da una grafica in stile anime, ambientazioni art nouveau, e una riuscita commistione tra platforming e action. Ad affiancarlo potrebbe figurare Wonder Boy: The Dragon’s Trap, il remake dell'omonimo platform tra i più amati di casa SEGA. Sviluppato da Lizardcube e pubblicato da Dotemu, questo remake ha dato una bella rinfrescata all'originale del 1989 per Master System, arrivato negli anni successivi anche su Game Gear e PC Engine.

Cosa ne pensate delle previsioni di PSU? Vi piacerebbe ricevere in regalo quei due giochi? Noi, invece, preferiamo prenderci qualche altro giorno per elaborare i nostri pronostici. Ne approfittiamo per ricordarvi che avete ancora un bel po' di tempo per aggiungere alla vostra raccolta Cities Skylines e Farming Simulator, dal momento che rimarranno nella Instant Game Collection fino al primo giugno. L'annuncio dei giochi PS Plus gratis di giugno 2020 avverrà invece mercoledì 27 maggio.