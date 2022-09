PlayStation Plus: previsioni e speculazioni sui giochi gratis di ottobre 2022

A fine settembre, Sony annuncerà i giochi gratis di ottobre per PlayStation Plus e noi come di consueto vogliamo divertirci a indovinare i nuovi giochi gratis per PS4, PS5 e PSVR, limitandoci ai soli titoli Essentials per gli abbonati con profilo base.

Iniziamo con Scarlet Nexus di Bandai Namco, non ci sono ovviamente segnali in tal senso da parte del publisher ma il gioco è stato accolto positivamente ed ha venduto piuttosto bene, la sua corsa commerciale però sembra essersi fermata da qualche mese e quale miglior occasione per far tornare il nome sulla bocca dei giocatori?

Altra ipotesi è legata a giochi sportivi come NHL 22 o PGA Tour 2K21 dal momento che ad ottobre usciranno le nuove versioni di questi celebri franchise. Possiamo ancora considerare un racing game, magari "estremo" su due o quattro ruote. Ottobre però è anche il mese do Gotham Knights e chissà... magari WB Games sta pensando di promuovere il gioco con un titolo dell'Uomo Pipistrello, magari anche ambientato nell'universo LEGO, ma questa ovviamente è solo una ipotesi.

Infine, apriamo la pista legata a Call of Duty, con la querelle tra Sony e Microsoft che va avanti da settimane e che vede anche Call of Duty tra le cause, un gioco della serie nel catalogo PlayStation Plus potrebbe servire a rassicurare i giocatori riguardo il futuro di Call of Duty su PlayStation.