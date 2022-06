PlayStation Plus: previsioni e speculazioni giochi gratis PS4 e PS5 di luglio 2022

Da questo mese PlayStation Plus cambia pelle, il nuovo PS Plus arriva in Europa il 23 giugno con i nuovi piani Premium ed Extra, oltre alla sottoscrizione Essentials che continuerà a regalare ogni mese (almeno) due giochi gratis per PS4 e PS5 senza costi aggiuntivi rispetto all'abbonamento base.

Niente cambierà dunque per la Instant Game Collection e come al solito è arrivato il momento delle speculazioni e delle previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2022. Iniziamo dicendo che Stray è gratis su PlayStation Plus Premium ed Extra ma non per gli abbonati Essentials, i quali avranno quindi accesso ad una libreria di giochi diversa.

Si potrebbe pensare ad esempio ad un gioco della serie Call of Duty, con Modern Warfare II in uscita a ottobre e il marketing della serie ancora su PlayStation, un gioco di COD potrebbe essere una opzione, con particolare focus su Black Ops Cold War o lo stesso Modern Warfare del 2019. Passando alla selezione di giochi indipendenti invece le scelte sono tante e spaziano da Call of the Sea a Art of Rally, oppure Lost in Random o ancora OlliOlli World e Overcooked! All You Can Eat per PS5.

Infine, ci sentiamo di puntare anche su un gioco di corse su licenza come Formula Uno 2021, a luglio uscirà F1 22 e regalare il "vecchio" episodio potrebbe servire ad incentivare le vendite. In ogni caso per il momento non sono usciti rumor o anticipazioni e dunque non ci resta che attendere per scoprire i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di luglio 2022.