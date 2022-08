PlayStation Plus: previsioni e speculazioni giochi gratis settembre 2022 per PS4 e PS5

I giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium di agosto sono disponibili ora così come i giochi PS Plus per gli abbonati Essentials annunciati a inizio mese... ma noi vogliamo andare oltre iniziando a ipotizzare quelli che potrebbero essere i giochi gratis PlayStation Plus Essentials di settembre 2022 per PS4 e PS5.

Premesso che le scelte di Sony sono diventate piuttosto imprevedibili negli ultimi tempi e che fare previsioni corrette non è semplice come negli scorsi anni, per il mese di settembre abbiamo ipotizzato diversi scenari potenzialmente interessanti. Uno dei giochi gratis potrebbe essere The Crew 2 di Ubisoft, il gioco ha finito la sua corsa commerciale e nonostante il supporto post lancio stia continuando, l'hype intorno al racing game di Ubi sembra calato parecchio, l'aggiunta nel catalogo PlayStation Plus potrebbe aiutare ad aumentare la fanbase conquistando nuovi giocatori.



In alternativa abbiamo pensato a due giochi indipendenti in uscita a settembre sulle piattaforme PlayStation: Tunic e TemTem, per questi due titoli bisogna però fare una riflessione più ampia: TemTem in particolare uscirà il 6 settembre, ovvero il primo martedì del mese, giorno di disponibilità dei nuovi giochi PlayStation Plus (che salvo cambi di programma dovrebbero essere annunciati il 31 agosto). Le probabilità che possa essere aggiunto alla lineup Instant Game Collection sembrano concrete mentre Tunic uscirà a fine mese e questo rende più difficile il suo debutto su PS Plus a settembre.



Sapete cosa esce sempre il 6 settembre? Biomutant per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, l'aggiornamento next-gen del gioco di THQ Nordic è gratis per i possessori della versione old-gen... che magari potrebbe essere offerta su PlayStation Plus agli abbonati, che ne dite?

Infine, lasciamo aperto uno scenario intrigante ma forse difficile da realizzare, ovvero l'arrivo di The Last of Us Parte 2 gratis su PlayStation Plus. Il 2 settembre The Last of Us Parte 1 esce su PlayStation 5, Sony potrebbe tenere uno State of Play a fine agosto per mostrare il gioco in azione e magari annunciare proprio il debutto di TLOU2 su PlayStation Plus a settembre... stiamo sognando troppo? Forse, ma ricordatevi che nel 2020 Sony ha aggiunto il primo The Last of Us su PlayStation Plus con annuncio al termine di uno State of Play dedicato a The Last of Us Parte 2.