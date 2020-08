PlayStation Plus: previsioni e speculazioni sui giochi PS4 gratis di settembre

Anche se è ormai diventato un po' arduo prevedere il giorno dell'annuncio dei giochi gratis per gli abbonati PlayStation Plus, visto che Sony ha più volte stravolto la tabella di marcia negli ultimi tempi, possiamo dire con certezza che al reveal mancano pochi giorni.

È dunque giunto il momento del nostro consueto appuntamento mensile con le previsioni e le speculazioni sui nuovi giochi per PS4. Dopo quattro mesi trascorsi senza offrire dei giochi del proprio catalogo first party -l'ultimo è stato Uncharted 4: Fine di un Ladro ad aprile), Sony potrebbe finalmente tornare sui suoi passi e regalare una bella esclusiva. Riteniamo che tra i più papabili ci sia Uncharted: L'Eredità Perduta, ma non ci stupiremmo se fosse finalmente arrivato il momento di God of War (sono passati più di due anni dall'uscita, ed ha già trascorso un periodo in PlayStation Now). Meno probabile Horizon Zero Dawn, visto che ha da poco fatto il suo debutto su PC.

Un gioco che potrebbe rivelarsi azzeccato, a nostro parere, potrebbe essere Telltale's The Walking Dead: The Final Season per approfittare della crescente attesa per l'undicesima stagione della serie televisiva. Visto che mancano giochi di guida da diversi mesi, potrebbe essere giunto il momento di titoli come Burnout Paradise Remastered e The Crew 2.

Cosa ne pensate delle nostre previsioni? A meno che Sony non ci stupisca ancora una volta, l'annuncio dei giochi gratis per PlayStation Plus di settembre 2020 dovrebbe avvenire mercoledì 26 agosto. L'arrivo all'interno della Instant Game Collection è invece atteso per martedì 1° settembre. Nel frattempo, avete a disposizione ancora del tempo per aggiungere alla vostra raccolta i giochi PlayStation Plus gratis di agosto 2020, ossia il fenomeno Fall Guys: Ultimate Knockout e Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered.