PlayStation Plus: previsioni e speculazioni sui giochi gratis di Dicembre

Con il mese di novembre che si appresta a concludersi, i membristanno già attendendo con fermento le novità chepresenterà nella line-up di giochi gratuiti previsti per dicembre.

Come ormai periodicamente accade, gli utenti reddit hanno aperto una discussione in cui poter far convogliare previsioni e speculazioni riguardo alla Instant Game Collection del prossimo mese. Come riportato su Express UK, i giocatori si aspettano dei nomi importanti per concludere l'anno in bellezza: Watch Dogs, Battlefield 4, Mirror's Edge Catalyst, Shadow of Mordor e Dishonored sono i nomi più gettonati. Di recente, gli abbonati al servizio hanno già potuto usufruire di videogiochi tripla A piuttosto rinomati, come Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e InFamous: Second Son.

Gli utenti reddit prevedono l'annuncio di Sony per mercoledì, 29 novembre: voi quali giochi gradireste nella prossima Instant Game Collection?