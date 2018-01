PlayStation Plus: previsioni e speculazioni sui giochi gratis di febbraio 2018

La seconda metà di gennaio si apre con le prime speculazioni sui giochi gratisdi febbraio 2018: sebbene Sony non abbia ancora annunciato nulla a riguardo, sul web sono già iniziate le previsioni per i giochidel prossimo mese.

Come ormai periodicamente accade, il sito TGG ha lanciato le sue previsioni e speculazioni riguardo alla Instant Game Collection di febbraio 2018: tra i nomi citati troviamo LocoRoco Remastered (PS4), Mad Max (PlayStation 4), Gravity Rush Remastered (PS4) e RiME.

Ribadiamo come i titoli citati siano solo frutto di previsioni pubblicate in base a rumor, desideri e speranze, dunque vi invitiamo a prendere la lista con le dovute precauzioni. In attesa dell'annuncio ufficiale, vi chiediamo, quali giochi vorreste vedere nella IGC di febbraio 2018 per gli abbonati Plus?