PlayStation Plus: previsioni e speculazioni sui giochi gratis di marzo 2018

La seconda metà di febbraio si apre con le primissime speculazioni sui giochi gratisdi marzo 2018. L'annuncio ufficiale arriverà come di consueto a fine mese, nell'attesa vediamo però i primi rumor sui giochi delladel prossimo mese.

TGG e Twinfinite hanno lanciato le proprie speculazioni e previsioni riguardo i giochi inclusi nella IGC di marzo 2018 per gli abbonati PlayStation Plus: tra i nomi citati troviamo due indie di grosso calibro come Bastion e Shovel Knight per PS4 e Vita, oltre a The Order 1886 per PlayStation 4. Non mancano poi altre ipotesi su giochi come Mad Max, Tales of Berseria, Observer e Nex Machina, senza dimenticare un gioco gratis per PlayStation VR, nello specifico Dino Frontier.

Ribadiamo come i titoli citati siano solo frutto di previsioni pubblicate in base a rumor, desideri e speranze, dunque vi invitiamo a prendere la lista con le dovute precauzioni. In attesa dell'annuncio ufficiale, vi chiediamo, quali giochi vorreste vedere nella IGC di marzo 2018 per gli abbonati Plus?