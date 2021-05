PlayStation Plus: aumenta il prezzo dell'abbonamento in Brasile, e in Europa?

L'abbonamento per il PlayStation Plus potrebbe a breve aumentare di prezzo? È ciò che alcuni giocatori e addetti ai lavori hanno ipotizzato dopo aver visto che in alcuni mercati internazionali i costi sono aumentati rispetto al solito.

Il riferimento è in particolare rivolto al Brasile: nel paese sudamericano, infatti, l'abbonamento annuale ha subito un rincaro del 33% rispetto al consueto prezzo al quale era messo a disposizione. Sony ha già chiarito che tale mossa è legata all'attuale situazione economica brasiliana, ma nonostante la spiegazione non sono mancate ipotesi e speculazioni sul fatto che la stessa decisione possa essere presa anche per altri territori sparsi per il mondo. In Europa l'abbonamento di 12 mesi al PS Plus su PlayStation 4 ha da anni un prezzo fissati sui 60 euro (59,99 per l'esattezza), stessa cifra necessaria per ottenere il servizio anche sulla recente PlayStation 5.

Attualmente il colosso giapponese non si è pronunciato sulla possibilità di aumentare il prezzo anche in Europa o Stati Uniti, motivo per cui il caso brasiliano potrebbe essere una mera eccezione. Tuttavia considerato il recente rincaro dei giochi PS5, in particolare per esclusive come Demon's Souls Remake, Returnal (a tal proposito, se ancora non lo avete fatto potete leggere la nostra recensione di Returnal) o l'imminente Ratchet & Clank: Rift Apart passate dai 70/75 euro dell'epoca PS4 agli 80 euro su next-gen, l'ipotesi che un qualcosa di simile possa accadere anche per il Plus non è totalmente remota.

Cosa ne pensate? Davvero Sony potrebbe aumentare il costo dell'abbonamento sul nostro territorio? Intanto ecco quali sono i giochi gratis per PlayStation Plus di maggio 2021, già disponibili per il download.