PlayStation Plus e il problema dei giochi riscattati ma inaccessibili:il caso di Greedfall

Sui forum più frequentati dagli appassionati di videogiochi si moltiplicano le segnalazioni degli utenti di lungo corso di PS Plus che non riescono più ad accedere su PS4 o PlayStation 5 ai giochi che, come Greedfall, sono stati riscattati prima del passaggio attuale modello basato sui tier Essential, Extra e Premium.

In una delle discussioni 'più calde' che stanno avendo luogo su Reddit, ad esempio, un utente abbonato da diversi anni a PS Plus evidenzia il problema occorso a chi, dopo aver riscattato una copia 'gratuita' di Greedfall, non riesce più ad accedervi dal passaggio al nuovo modello in abbonamento adottato da Sony nei mesi scorsi.

Stando a quanto sostenuto da questo redditor, il problema in questione sarebbe dovuto al sistema adottato dal colosso tecnologico giapponese per assegnare (o revocare) a ciascun giocatore le licenze dei titoli che vengono riscattati tramite PlayStation Plus. I videogiochi scaricati o fruiti 'gratuitamente' tramite il nuovo PS Plus basato sui tier Essential, Extra e Premium, di conseguenza, sarebbero distribuiti attraverso licenze (o chiavi virtuali) diverse da quelle ottenute in precedenza tramite la Instant Game Collection mensile, anche riscattando il medesimo gioco.

Il problema segnalato dalla community, quindi, non sarebbe limitato alla sola licenza di Greedfall o i 'vecchi' giochi della Instant Game Collection ma interesserebbe anche i videogiochi che hanno transitato nel catalogo dell'ormai dismesso PlayStation Now. L'unica soluzione al problema che viene consigliata dal redditor Watchmann1204 è perciò quella di rivolgersi al supporto ufficiale PlayStation per chiedere il ripristino della licenza di un gioco riscattato con il vecchio PS Plus ma che sono stati rimossi dal catalogo Extra o Premium del nuovo servizio in abbonamento di Sony.