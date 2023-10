PlayStation Plus: problemi con The Callisto Protocol, non compare tra i giochi scaricabili

Stando ad alcune segnalazioni arrivate in queste ultime ore, sembra ci sia qualche problema con il download di The Callisto Protocol da PlayStation Store dopo che il gioco è stato incluso nella lineup PlayStation Plus Essential di ottobre.

Dal 3 ottobre 2023, The Callisto Protocol è scaricabile a costo zero da tutti gli abbonati PlayStation Plus Essential, Extra e Premium, il gioco però non compare nell'apposita sezione PS Plus dello store, che mostra solamente gli altri due giochi gratis del mese, ovvero Farming Simulator 22 e Weird West.

Questi ultimi due compaiono regolarmente in elenco e possono essere messi in download mentre non c'è traccia di The Callisto Protocol. Cercandolo manualmente dalla casella di ricerca il gioco effettivamente compare ma alcuni utenti segnalano problemi con il download anche in questo caso.

Sembra che le problematiche riguardino solamente alcune nazioni, probabilmente a causa di una cattiva gestione delle varie edizioni del gioco disponibili, a causa di un errore tecnico The Callisto Protocol non è stato correttamente aggiunto al box dei giochi PlayStation Plus di ottobre e per questo non risulta visibile.

Aspettiamo le vostre testimonianze nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, fateci sapere se anche voi avete problemi con il download di The Callisto Protocol su PS4 e PS5.