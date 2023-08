PlayStation Plus, nuova prova gratuita per gli abbonati e per PSVR2: è tempo di gestionali

A pochissimi giorni di distanza dall'arrivo di nuove ricompense gratis di agosto per il PlayStation Plus giungono importanti news per chi usufruisce del servizio offerto da Sony: gli abbonati a PlayStation Plus avranno a disposizione una nuova prova gratuita.

Dopo l'annuncio dei nuovi giochi di agosto per PlayStation Plus e Premium, dal palco del THQ Nordic Showcase 2023 sono arrivate importanti informazioni che faranno felici anche i possessori di PlayStation VR2: è stata resa disponibile la prova gratuita di Townsmen VR, il gioco sviluppato dai ragazzi di Handy Games GMBH. Nel corso di questa avventura, gli utenti saranno chiamati ad utilizzare la realtà aumentata per creare la propria città con tante meccaniche divertenti e che appassioneranno gli amanti del genere.

Si tratta di un'interessante aggiunta per gli abbonati a PlayStation Plus che posseggono anche la nuova periferica per la realtà aumentata targata PlayStation, la quale si aggiunge al più recente ingresso di The Witcher 3 - e non solo - tra le fila dei nuovi contenuti gratuiti a disposizioni dei giocatori. Ma cosa ne pensate? Sfrutterete la nuova possibilità offerta da PlayStation Plus? Fatecelo sapere con un commento. Vi incuriosisce Townsmen VR, venduto sulle pagine del PlayStation Store ad un costo pari a 39,99 euro?