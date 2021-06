PlayStation Plus e PS Now per 3 mesi a prezzo scontato

Termineranno oggi alle 23:59 le offerte dell'Amazon Prime Day 2021 ma nel frattempo abbiamo scovato un'offerta molto interessante per i possessori di console Sony: PlayStation Plus e PlayStation Now per 3 mesi sono venduti assieme a soli 34,99 euro.

Il prezzo di listino di ciascun abbonamento sarebbe di 24,99 euro, acquistati assieme con questa promozione ci permetteranno di risparmiare 15 euro sul totale.

PlayStation Plus (necessario per giocare online) include ogni mese diversi titoli scaricabili (questo mese sono inclusi nell'abbonamento Virtua Fighter V Final Showdown, Star Wars Squadrons e Operation Tango), PlayStation Now offre un catalogo di oltre 700 titoli per PS4, PS3 e PS2 giocabili da PS5, PS4 o PC Windows.

Compra PlayStation Plus + PlayStation Now 3 mesi a prezzo super scontato

Se siete possessori di una PlayStation 5 con un abbonamento PlayStation Plus attivo, vi ricordiamo inoltre che sarà inoltre possibile riscattare gratuitamente tutti questi giochi (che fanno parte della PlayStation Plus Collection): Bloodborne, Days Gone, Detroit: Become Human, God of War, Infamous: Second Son, Ratchet & Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn, Uncharted 4: Fine di un Ladro, Batman: Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, Monster Hunter: World, Mortal Kombat X, Persona 5 e Resident Evil 7 Biohazard.

Queste e tantissime altre offerte fanno parte degli sconti di Amazon Prime Day, attivi solamente fino alla giornata di oggi, questo è il link alla pagina dell'evento, tutti i prodotti sono suddivisi per categorie. Tantissimi prodotti della sezione "Amazon Warehouse" sono scontati del 30%, qui si possono trovare i migliori affari, molti articoli sono praticamente nuovi e, applicando il 30% di sconto al prezzo già scontato, si possono ottenere delle offerte incredibili.