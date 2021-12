PlayStation Plus e PS Now sono la stessa cosa o servono due abbonamenti diversi?

Come sappiamo, Microsoft ha in qualche modo accorpato i vantaggi di Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass nell’abbonamento Game Pass Ultimate per Xbox... esiste qualcosa di analogo in casa Sony, cioè un servizio in abbonamento che unisca PlayStation Now e PlayStation Plus?

In realtà la risposta a questa domanda è purtroppo negativa, non esiste un servizio unico che racchiuda i due abbonamenti targati PlayStation, PlayStation Plus e Now sono due servizi separati e necessitano quindi di due iscrizioni diverse.



Questo fino ad ora, anche se nel 2022 le cose potrebbero cambiare, recentemente sono emersi leak sul nuovo abbonamento PlayStation Project Spartacus per PS4 e PS5 in arrivo apparentemente nella primavera del prossimo anno proprio con l’obiettivo di unire il meglio dei due servizi, con la probabile aggiunta di altre opzioni e vari piani di abbonamento, si parla ad esempio di un sottoscrizione che offrò accesso anche ad una vasta libreria di classici per la prima PlayStation ma al momento si tratta solamente di rumor privi di conferma.



Rispondendo alla domanda iniziale, ad oggi non esiste l'abbonamento unico per PS Now e PS Plus ma come detto la situazione potrebbe mutare totalmente nel 2022, al momento però Sony non ha commentato i rumor su Spartacus e dunque restiamo in attesa di eventuali chiarimenti in merito.