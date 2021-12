PlayStation Plus e PS Now: disponibili da oggi i giochi gratis di dicembre per PS4 e PS5

Sono disponibili da oggi (martedì 7 dicembre) i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2021 ed i giochi del catalogo PlayStation Now con una selezione di titoli per PlayStation 4 e PlayStation 5. Scopriamoli insieme!

A dicembre gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratis Godfall Challenger Edition, Mortal Shell e LEGO DC Super Villains. Godfall Challenger Edition è una edizione speciale del gioco che include solamente i contenuti dell'Endgame ma non la campagna, una scelta che ha generato numerose polemiche da parte della community nei confronti degli sviluppatori e del publisher. Questi giochi saranno disponibili fino al 3 gennaio 2022, restano inoltre scaricabili fino alla stessa data anche i giochi gratis PlayStation VR di novembre: The Persistance, The Walking Dead Saints & Sinners e Until You Fall.

I giochi PlayStation Now di dicembre 2021 includono invece GTA III Definitive Edition, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Spitlings. John Wick Hex, gioco di strategia con protagonista Keanu Reeves, star di John Wick e presto nuovamente al cinema con The Matrix Resurrections.

Un mese discreto per gli abbonati ai due servizi in abbonamento di Sony che potranno mettere le mani su una vasta quantità di giochi per entrambe le piattaforme PlayStation da scaricare o giocare in streaming.