PlayStation Plus e PS Now: sconti sugli abbonamenti per il Black Friday

Vi abbiamo già segnalato la promozione relativa all'abbonamento PlayStation Plus in sconto su Amazon per il Black Friday, tra le nuove offerte troviamo anche l'abbonamento dodici mesi a PlayStation Now in vendita a prezzo ridotto per un periodo limitato.

Nello specifico gli abbonamenti annuali a PlayStation Now e PlayStation Plus costano 44.99 euro l'uno mentre l'abbonamento trimestrale PS Now ha un prezzo di 19.99 euro, l'iscrizione trimestrale a PlayStation Plus non è invece in vendita a prezzo ridotto.

Sconti PlayStation Now e PS Plus

Si tratta di una buona occasione per iscriversi o estendere il proprio abbonamento, ricordiamo che PlayStation Plus è perfettamente compatibile con PlayStation 5 e tutti gli abbonati possono già scaricare Bugsnax gratis per PS5 e la raccolta PlayStation Plus Collection che include 20 giochi per PS4 giocabili sulla nuova console, tra cui The Last of Us Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Final Fantasy XV Royal Edition, Monster Hunter World, Fallout 4 e tanti altri.

Le offerte di Amazon sono valide per tutta la Settimana del Black Friday, se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi e gli abbonamenti tornino ad essere venduti a prezzo pieno.