PlayStation Plus e PS Now in sconto, ecco le nuove offerte

Con l'arrivo dei Days of Play sul PlayStation Store, partono anche le nuove promozioni dedicate agli abbonamenti annuali PlayStation Plus e PS Now, disponibili a prezzo scontato solamente per un periodo limitato. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

PlayStation Now sconto del 30% - 41.99 euro

Accedi a una raccolta di oltre 700+ titoli on demand giocabili su PS4 e PC. Riproduci in streaming i grandi capolavori di PS4, PS3 e PS2, oppure scarica centinaia di titoli per PS4 da giocare offline. L'ampia varietà di generi tra cui scegliere garantisce che non resterai mai a corto di giochi. Alcuni titoli inclusi in PlayStation Now potrebbero restare disponibili nella libreria solo per un periodo limitato.

PlayStation Plus offerta sconto 30% - 41.99 euro

Scegli l’abbonamento a PS Plus da 12 mesi: pagando un’annualità, risparmierai il 37% rispetto al pagamento mensile (abbonamento a PS Plus da 1 mese) e il 40% rispetto al pagamento trimestrale (abbonamento a PS Plus da 3 mesi).

Per sottoscrivere gli abbonamenti con il 30% di sconto avete tempo fino al 17 giugno compreso, entrambi hanno un prezzo pari a 41.99 euro per quanto riguarda l'abbonamento annuale 12 mesi, sicuramente la formula più conveniente al momento considerando l'offerta in corso.