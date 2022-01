PlayStation Plus e PS Now: i nuovi video celebrano i giochi gratis di gennaio 2022

La divisione italiana del team PlayStation rimbalza in rete i video che celebrano l'arrivo dei giochi PS Plus gratis di gennaio 2022 e la nuova tornata di titoli scaricabili o fruibili in streaming dagli abbonati a PlayStation Now.

La ricca giornata degli iscritti ai due servizi in abbonamento di Sony si apre con l'ingresso, proprio da martedì 4 gennaio, dei nuovi protagonisti della Instant Game Collection di PlayStation Plus. Da qui all'inizio del prossimo mese, tutti gli utenti PS Plus possono riscattare una copia gratuita dello spin-off in stile musou Persona 5 Strikers, l'arcade racing DiRT 5 e l'avventura cooperativa in salsa sci-fi Deep Rock Galactic.

Non meno interessanti sono poi i giochi PS Now gratis di gennaio 2022, una selezione che annovera ben cinque titoli in rappresentanza di altrettanti generi. Dal picchiaduro Mortal Kombat 11 all'avventura ruolistica Final Fantasy XII The Zodiac Age, passando per il roguelike cooperativo Fury Unleashed, per gli iscritti al servizio in streaming di Sony ce n'è davvero per tutti i gusti. Nel lotto dei nuovi titoli approdati su PlayStation Now nella giornata di martedì 4 gennaio rientrano anche l'action platform Super Time Force Ultra e Kerbal Space Program Enhanced Edition, la versione console del celebre "simulatore di agenzia spaziale".