PlayStation Plus PS4 e PS5: giochi gratis di settembre, atteso per oggi l'annuncio di Sony

Ci siamo! O meglio, ci siamo quasi, perchè per scoprire i nuovi giochi PlayStation Plus di settembre 2021 dovremo attendere ancora qualche ora, l'annuncio è previsto infatti per la giornata di oggi, mercoledì 1 settembre, alle 17:30 ora italiana.

Un piccolo cambiamento rispetto alla classica schedule che vede l'annuncio dei giochi Plus fissato per l'ultimo mercoledì del mese, in questo caso il reveal avverrà il primo mercoledì del mese e i giochi saranno disponibili per il download a partire da martedì 7 settembre 2021.

Appurato quindi che l'annuncio arriverà nel pomeriggio di oggi, sono in molti a chiedersi quali saranno i giochi PlayStation Plus di settembre per PS4 e PS5. Un rumor di metà agosto indicava tra i papabili titoli Haven, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 e The Medium, quest'ultimo però è stato subito smentito da Bloober Team, lo studio polacco ha confermato che il gioco non debutterà nella lineup PlayStation Plus di settembre.

Un rumor più recente indica invece Hitman 2, Predator Hunting Grounds e Overcooked! All You Can Eat come giochi Plus di settembre, una lista certamente papabile ma c'è sempre da tenere in considerazione un nome che sta circolando prepotentemente: F.I.S.T. Forged in Shadow Torch, Metroidvania finanziato da Sony come parte del PlayStation China Hero Project e in uscita il 7 settembre, lo stesso giorno di disponibilità dei giochi del Plus. Forse è solo un caso, oppure no, lo scopriremo nelle prossime ore.