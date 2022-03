PlayStation Plus PS4 e PS5: quando verranno annunciati i giochi gratis di aprile 2022?

Ci avviciniamo alla fine del mese e questo vuol dire che tra poco Sony annuncerà i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5. Ma per quando è previsto l'annuncio e qual è la data da segnare sul calendario?

L'annuncio dei giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022 è previsto per il 30 marzo alle 17:30 ora italiana, a meno di cambiamenti improvvisi, l'ultimo mercoledì del mese è il giorno scelto da Sony per svelare i nuovi giochi del PlayStation Plus. Se tutto andrà secondo i piani dunque il 30 marzo verrà effettuato l'annuncio e i nuovi giochi saranno disponibili per il download a partire da martedì 5 aprile. Questo, ribadiamo, a meno di improvvisi cambi di strategia da parte di PlayStation.



Da tempo si parla di un possibile imminente annuncio per PlayStation Spartacus, servizio in abbonamento che di fatto andrà a unificare PlayStation Plus e PlayStation Now, secondo alcune voci Spartacus debutterà in primavera, se così fosse l'annuncio potrebbe non essere troppo lontano. Resteranno disponibili fino a inizio aprile i giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2022 per PS4 e PS5, la lineup di questo mese include Ghost of Tsushima Legends, Team Sonic Racing, Ghostrunner e ARK Survival Evolved.